РБК: в отношении руководства Azur Air возбудили дело о даче взятки сотруднику Росавиации

Следственный комитет России возбудил дело против руководства крупнейшей российской чартерной компании Azur Air, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, сотрудников компании подозревают в даче взятки экс-начальнику управления летной эксплуатации Росавиации Максиму Костылеву.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из руководства. По версии следствия, менеджмент Azur Air занизил господину Костылеву стоимость путевки в Турцию на 4,7 млн руб. по сравнению с рыночными ценами. Как утверждает издание, путевки были оформлены через «Анекс Туризм» (Anex Tour), которая была связана с Azur Air. В нее входил перелет бизнес-классом в июле 2021 года, проживание в турецком премиальном отеле Lujo Hotel Bodrum, который принадлежит председателю наблюдательного совета Azur Air Серхату Кочкару.

Следствие считает, что это могло повлиять на результаты проверки Росавиацией летной работы Azur Air. Она выявила «ограниченное количество нарушений».

Azur Air и Anex Tour отказались от комментариев. СКР и Росавиация пока не ответили на запросы.

Максим Костылев работал в должности начальника управления летной эксплуатации Росавиации с 2013 года, он уволился весной 2022 года на фоне антикоррупционной проверки, которую проводил начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов. Источник РБК ранее сообщал, что «обозначенные в материалах проверки возможные факты нарушения финансовой дисциплины не подтвердились». Господин Костылев после введения санкций против российской авиаотрасли отвечал за перевод иностранных самолетов, которые эксплуатируются российскими компаниями, в российский реестр, а также за расторжение лизинговых договоров с компаниями Запада.

Суд в октябре арестовал бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка. По версии СКР, он получил 1,5 млн руб. за продление действия пилотских свидетельств летчикам одной из авиакомпаний. По информации «РИА Новости», в этом деле может фигурировать также господин Костылев.

Подробнее о деле господина Павлюка — в материале «Ъ» «Летные свидетельства обходились недешево».