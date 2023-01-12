Павлюченкова и Рыбакина вышли в финал турнира WTA в Аделаиде в парах

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вместе с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной выиграли в 1/2 финала Adelaide International 2 в парном разряде. Они обыграли Людмилу Киченок (Украина) и Елену Остапенко (Латвия) со счетом 6:4, 7:5. В финале представительницы РФ и Казахстана сыграют с Луизой Стефани (Бразилия) и Тейлор Таунсенд (США).

31-летняя Павлюченкова занимает 83-е место в рейтинге WTA в парах, в 2013 году она находилась на 21-й строчке. На ее счету шесть побед на турнирах ассоциации в парном разряде. 23-летняя Рыбакина на 442-м месте, на ее счету нет титулов WTA в парах.

Adelaide International — турниры категории WTA 500 и ATP 250. Они проводятся на покрытии «хард» в австралийской Аделаиде. Призовой фонд турнира Adelaide International 2 составляет почти $781 тыс.

Леонид Уварчев