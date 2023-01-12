Синоптики ожидают оттепель в Москве к 15 января

К 15 января температура воздуха в Москве поднимется до 1°C тепла. Ко вторнику, 17 января, в Москве потеплеет до 5°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, 15 и 16 января в Москве ожидается температура от –4°C до 1°C, 17 января — от 0°C до 5°C. «Если в воскресенье и понедельник ожидается небольшой снег, то во вторник уже осадки во всех фазах — дождь, мокрый снег и снег»,— сказал Роман Вильфанд ТАСС.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 12 января, в Москве потеплеет до –5–7°С (по области –5–10°С), преимущественно без осадков, сохранится гололедица. Синоптики также сообщали, что в этом году сильных морозов на Крещение в Москве не ожидается.

Олеся Павленко