Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Синоптики ожидают оттепель в Москве к 15 января

К 15 января температура воздуха в Москве поднимется до 1°C тепла. Ко вторнику, 17 января, в Москве потеплеет до 5°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптиков, 15 и 16 января в Москве ожидается температура от –4°C до 1°C, 17 января — от 0°C до 5°C. «Если в воскресенье и понедельник ожидается небольшой снег, то во вторник уже осадки во всех фазах — дождь, мокрый снег и снег»,— сказал Роман Вильфанд ТАСС.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 12 января, в Москве потеплеет до –5–7°С (по области –5–10°С), преимущественно без осадков, сохранится гололедица. Синоптики также сообщали, что в этом году сильных морозов на Крещение в Москве не ожидается.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...