Синоптики не ожидают сильных морозов на Крещение в Москве

В этом году сильных морозов на Крещение в Москве не ожидается, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в некоторые дни на следующей неделе возможен снег — скорее всего, в начале недели.

«Преобладающая температура будет слабо отрицательная… крещенских морозов не предвидится, вот сейчас так видится синоптический процесс на конец второй декады января»,— сообщила «РИА Новости» госпожа Позднякова.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 11 января, в столице будет –8...–10°С (в Подмосковье –7...–12°С), облачно и небольшой снег, местами умеренный и с метелью, гололедица. 12 января в Москве потеплеет до –5...–7°С (по области –5...–10°С), преимущественно без осадков, сохранится гололедица.

Лаура Кеффер