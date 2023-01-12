Министр ВМС США предупредил о рисках для производства вооружения при затягивании конфликта России и Украины

Министр военно-морских сил США (ВМС) Карлос дель Торо заявил, что цепочки поставок военно-промышленного комплекса страны могут оказаться под угрозой в случае затягивания конфликта России и Украины. По его словам, оружейные компании должны больше вкладывать в рабочую силу и в капиталовложения для роста производства.

«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет и дальше создавать проблемы для цепочки поставок»,— написал Карлос дель Торо в Twitter.

Он добавил, что Минобороны США обсуждает с производителями оружия проблемы производства вооружения. «Теперь им нужно инвестировать в своих людей, опять же, в свою рабочую силу, также как в капитальные инвестиции, которые они должны сделать в своих собственных компаниях для повышения производительности»,— добавил он.

В ноябре The Wall Street Journal сообщала, что американские чиновники и представители Конгресса США видят риски поставок оружия Тайваню из-за военной помощи Украине. По информации газеты, к ноябрю 2022 года отставание по поставкам достигло $18,7 млрд против $14 млрд в декабре 2021 года.

О военной помощи Украине — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Олеся Павленко