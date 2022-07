Навеки 18-летние

78-летний гитарист Джефф Бек и 59-летний киноактер Джонни Депп выпустили альбом «18», пообещав слушателям вернуться в нем в свою юность. Борис Барабанов считает, что от юности в альбоме прежде всего расслабленная бесшабашность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В совместной работе Джонни Деппа (справа) и Джеффа Бека мало оригинального материала, но много творческого азарта

Фото: Venla Shalin / Redferns / Getty Images В совместной работе Джонни Деппа (справа) и Джеффа Бека мало оригинального материала, но много творческого азарта

Фото: Venla Shalin / Redferns / Getty Images

Для Джеффа Бека 18 лет — это эра ранних The Beatles, еще даже не свингующий толком Лондон, художественный колледж, знакомство с The Rolling Stones, первые опыты в ритм-энд-блюзе и концерты в маленьком (впоследствии легендарном) клубе на Оксфорд-стрит, 100. Дружба с Эриком Клэптоном и Джимми Пейджем, участие в The Yardbirds и съемки в «Фотоувеличении» Микеланджело Антониони — все это будет позже.

Джонни Депп в 18 лет еще не снялся ни в одном фильме, но уже учился играть на гитаре в средней школе Мирамар в Майами. Его отчимом был выдающийся соул-певец Роберт Палмер, о влиянии которого на свою жизнь и вкусы Депп не раз говорил в интервью. Вместе со своей первой группой Депп переехал в Лос-Анджелес. Жизнеописанием Деппа-музыканта в определенной степени можно считать клип Тома Петти 1991 года «Into the Great Wide Open», в котором Депп сыграл главную роль.

Широкая публика следила за кинокарьерой Деппа, а его музыкальные опыты оставались в тени. Тем не менее еще в 1984 году он сотрудничал как сочинитель с прочно забытой теперь группой Rock City Angels. В 1990-е его гитара и голос звучали в альбомах Шейна Макгоуэна, Oasis и Игги Попа. В годы брака с Ванессой Паради он участвовал в ее музыкальной карьере как автор и как гитарист. В мюзикле Тима Бёртона «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» полностью реализовал свои вокальные таланты. Депп появлялся в камео в альбомах Aerosmith и Мэрилина Мэнсона, сошелся с Полом Маккартни на почве любви к гитарам, сделанным из сигарных коробок, но иначе как хобби его упражнения все же никто не называл. Пока в 2012 году не появилась супергруппа Hollywood Vampires, где он лидерствовал на равных с Элисом Купером и Джо Перри.

Все это время Джефф Бек провел в статусе живой легенды. Собственно, таковой он стал в The Yardbirds и в многочисленных последующих составах. Бек — типичный виртуоз-инструменталист из рок-энциклопедии. Все меломаны знают его имя, но истинных фанатов у него немного, и вряд ли многие с ходу вспомнят хоть пару его мелодий. Увы, в большинстве своем люди с трудом воспринимают инструментальную музыку, и семь Grammy Бека либо относятся к нишевым исполнительским номинациям, либо присуждены за вечнозеленые хиты, записанные вместе с именитыми вокалистами.

Первый совместный сингл Бека и Деппа, версия «Isolation» Джона Леннона, появился еще в 2020 году. К этому моменту артисты уже давно дружили, сойдясь на почве любви к гитарам и машинам. А в мае 2022 года, буквально посреди судебного процесса с Эмбер Хёрд, за которым следил весь мир, Джонни Депп появился на одной сцене с Джеффом Беком в Шеффилде. Это выглядело очень по рок-н-ролльному. Суды судами, но джемы с корешами никто не отменял.

Несмотря на цифру в названии и образы юнцов с прическами в стиле Элвиса на обложке альбома, первые же его ноты — это хорошо знакомый рок-фанатам «летящий» звук гитары Бека. Джефф Бек никогда не упустит возможности продемонстрировать свое вписанное в историю мастерство. Однако уже во втором треке «The Death And Ressurection Show» Джонни Депп напоминает публике о том, что долгое время провел на сцене в компании Элиса Купера и близко дружит с Мэрилином Мэнсоном. Большую часть материала альбома составили кавер-версии, причем традиционные арена-роковые аранжировки чередуются в альбоме с электронно-индустриальными. Ничем, кроме творческого азарта и удовольствия от самого процесса, нельзя объяснить присутствие в одном и том же альбоме песен The Beach Boys, Марвина Гея, The Velvet Underground и Killing Joke.

Свой сочинительский талант Джонни Депп реализовал в двух абсолютно непохожих друг на друга песнях. Первая, «Sad Motherfuckin’ Parade», скорее набросок, упражнение в использовании гитар, перкуссии и сэмплеров в одном пространстве. Как и везде на «18», удовольствие автора оказывается явно важнее желания произвести впечатление на слушателя. Фразу «Я думаю, ты сказала достаточно для одной чертовой ночи» поклонники Деппа, уж конечно, связывают с Хёрд.

А вот песня «This Is a Song for Miss Hedy Lamarr» — готовый рок-хит в традициях «Space Oddity» Дэвида Боуи. Хеди Ламарр — женщина удивительной судьбы. В 16 лет она начала сниматься в кино, причем в одном из первых же фильмов показалась на экране обнаженной. Лента вызвала скандал. В 1937 году Ламарр сбежала из Австрии за океан и стала звездой в голливудском смысле этого слова. Ее карьера сопровождалась скандалами, она была замужем шесть раз, а в 1966-м стала жертвой настоящей травли, совсем как сегодняшние актеры — жертвы «культуры отмены». При этом во время Второй мировой войны Ламарр проявила себя как ученый и изобретатель, создав среди прочего технологию, которая позднее легла в основу сотовой связи и Wi-Fi. Есть подозрение, что фигура Ламарр настолько захватила Деппа, что одной только песней дело не ограничится. Может быть, будет и кино.