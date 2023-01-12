Наш ответ ГРЕКО

«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий создание нового антикоррупционного органа — комиссии, которая должна вести мониторинг антикоррупционных мероприятий. До сих пор он проводился в рамках оценочных механизмов органов Совета Европы, но мы из него вышли, напоминают авторы законопроекта. Политики считают, что эта потеря невелика и ее можно компенсировать собственными усилиями. Эксперт говорит, что средств для борьбы с коррупцией у России достаточно и без подобных инициатив, а парламентарии могут при желании заняться антикоррупционным мониторингом самостоятельно, не создавая для этого новых структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Нечаев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и его коллега по думской фракции Сардана Авксентьева внесли в Госдуму законопроект, предлагающий создание специального антикоррупционного органа — Российской комиссии по мониторингу и регулированию законодательства в области противодействия коррупции. Предполагается, что она займется мониторингом антикоррупционных мероприятий, а в ее состав войдут представители президента, правительства, парламентских фракций и высших судов, а также Генпрокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, Центробанка, уполномоченных по правам человека и по защите прав предпринимателей. По итогам своей работы комиссия будет готовить ежегодный доклад президенту (и публиковать его на сайте правительства), а также предлагать меры по совершенствованию правового регулирования в области борьбы с коррупцией. Возглавить комиссию должен координатор, который назначается президентом сроком на два года (но не более двух сроков подряд), имеющий достаточно широкие полномочия: он будет организовывать работу новой структуры, утверждать ее регламент и докладывать президенту об итогах работы.

Необходимость появления нового органа авторы законопроекта объясняют предстоящей денонсацией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (соответствующий законопроект президент внес в Госдуму на этой неделе) и прекращением членства Российской Федерации в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). Последняя проводила мониторинг того, как страны выполняли антикоррупционные обязательства, и давала рекомендации относительно нерешенных вопросов. Учитывая их, профильное подразделение Генпрокуратуры готовило предложения по совершенствованию нормативного-правового регулирования в области противодействия коррупции. Теперь же необходим альтернативный национальный механизм мониторинга и подготовки рекомендаций, и этим вполне могут заняться представители профильных органов публичной власти при поддержке парламентских партий, считают депутаты.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») сказал “Ъ”, что пока не видит необходимости принимать такой закон, поскольку действующих на сегодняшний день инструментов борьбы с коррупцией достаточно. «У нас есть совет при президенте по противодействию коррупции, у нас есть национальный план противодействия коррупции, национальная стратегия и, наконец, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, через который проходят законодательные инициативы в этой сфере»,— перечислил господин Выборный. По его мнению, в сфере правоприменения также достаточно институтов обратной связи, чтобы принять решения о дальнейшем развитии антикоррупционного законодательства.

Действительно, орган, который предлагается создать, мало чем отличается от уже существующего Совета по противодействию коррупции при президенте, который действует с 2008 года и задачей которого также является подготовка предложений, касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции. Правда, в состав этого органа не входят представители политических партий, а итоги работы не публичны — за последние несколько лет на сайте Кремля появлялись только короткие сообщения о заседаниях президиума совета, их повестка не обнародовалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сардана Авксентьева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сардана Авксентьева

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В разговоре с “Ъ” госпожа Авксентьева согласилась с тем, что сейчас в России уже существуют структуры, имеющие похожий функционал. «Однако на наш взгляд, здесь есть два простых и позитивных момента. Первый — это то, что любая дополнительная щука в озере не дает карасям лишний раз дремать. И отсюда второй позитивный момент: когда мало ресурсов, надо изыскивать и буквально выцарапывать средства, которые расходуются некорректно,— объяснила депутат.— И в этом плане я вижу хорошие перспективы, особенно с учетом опыта опоры на людей и с внимательным отношением к сигналам "с земли" — у нашей партии с этим традиционно весьма неплохо».

Председатель межрегиональной общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин не видит смысла в создании еще одного антикоррупционного органа. По его словам, некоторые просто неверно трактовали выход России из Конвенции об уголовной ответственности за коррупции и почему-то решили, что это приведет к изменениям в законодательстве. Теперь на этой теме иногда пытаются спекулировать, считает господин Костромин. На самом деле выход из ГРЕКО — это был вынужденный шаг, который не повлечет изменений в национальной антикоррупционной политике, убежден эксперт. В то же время идею мониторинга правоприменения он оценивает как здравую, но считает, что депутаты вполне способны реализовать ее при помощи уже существующего инструментария. Вряд ли для этого необходимо учреждать еще одну комиссию, заключает Виктор Костромин.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова