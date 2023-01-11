Глава Минобороны Турции призвал Россию и Украину к немедленному прекращению огня

Министр обороны Турции Хулуси Акар созвонился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым. Он призвал к немедленному прекращению огня и восстановлению мира.

«Во время встречи министр Акар подчеркнул важность немедленного прекращения огня для предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе»,— говорится в сообщении на сайте турецкого Минобороны.

Министр пообещал, что Турция будет продолжать способствовать мирному урегулированию российско-украинского конфликта и оказывать гуманитарную помощь «на всех уровнях».

Хулуси Акар также сообщил, что в рамках зерновой сделки из украинских портов в другие страны было вывезено 17 млн тонн зерна. По его словам, вывоз зерна из украинских портов продолжается без перебоев.

Сегодня, 11 января, президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган поддержал идею создания гуманитарного коридора для вывоза раненых из зон боевых действий российско-украинского конфликта. Эту идею при посредничестве Анкары обсуждали российские и украинские омбудсмены.

Анастасия Ларина