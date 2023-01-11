Песков переадресовал в Минобороны вопрос о перестановках в руководстве спецоперацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать перестановки в руководстве объединенной группировкой войск спецоперации и переадресовал этот вопрос в Минобороны. В военном ведомстве объяснили перестановки расширением масштаба задач в ходе операции и необходимостью тесного взаимодействия видов войск.

«Это вопрос в Минобороны»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос ТАСС о причинах перестановок в руководстве боевыми действиями.

«Повышение уровня руководства специальной военной операцией связано с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск вооруженных сил, а также повышением качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками войск»,— сообщили в Минобороны.

Сегодня, 11 января, министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск спецоперации вместо Сергея Суровикина. Господин Суровикин, а также главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков и замначальника Генштаба Алексей Ким стали заместителями Валерия Герасимова. Сергей Суровикин руководил силами спецоперации с 8 октября 2022 года.

Анастасия Ларина