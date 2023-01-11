Голикова: с 1 января российский МРОТ действует в новых субъектах РФ

С 1 января в новых субъектах РФ действует тот же минимальный размер оплаты труда, что и в других регионах России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Он составляет 16 242 руб.

Госпожа Голикова сообщила, что МРОТ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вводится впервые. Вице-премьер заявила, что введение на этих территориях МРОТ требует изменения подхода к оплате труда работников бюджетных организаций, поэтому правительство приняло решение ввести в четырех регионах новую тарифную сетку зарплат бюджетников, которая будет состоять из 25 разрядов.

Единая тарифная сетка РФ — система разрядов, служащая для определения правильных соотношений между оплатой труда и квалификационным уровнем работы работников бюджетной сферы.

Она добавила, что в 2023 году на 20% в новых регионах увеличивается фонд оплаты труда бюджетников. С 1 января 2024 года уровень зарплат в четырех субъектах, по словам госпожи Голиковой, будет соответствовать уровню, установленному указом Владимира Путина. Речь идет об указе президента от мая 2012 года, по которому зарплаты педагогов школ и детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны составлять до 100% средней зарплаты по региону.

Также Татьяна Голикова сообщила, что средний прожиточный минимум в ДНР и ЛНР составляет на 1 января ориентировочно 11 200 руб., а в Запорожской и Херсонской областях — 11 644 руб.

19 декабря Владимир Путин одобрил принятую Госдумой и Советом федерации индексацию МРОТ в 2023 году. По сравнению с 2022 годом он вырос на 6,3% (963 руб.) до 16 242 руб. Последний раз МРОТ проиндексировали в июне — на 10%.

Подробнее о дискуссии депутатов об индексации МРОТ — в материале «Депутаты поспорили о возможном и желательном».

Эрдни Кагалтынов