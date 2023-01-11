В Самаре для погорельцев с улицы Некрасовской подготовили ПВР и пункт обогрева

Пункт временного размещения развернут в школе №15 в Самаре для жителей дома на ул. Некрасовской, в котором в среду утром начался пожар. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на главу Самарского района Романа Радюкова.

«В актовом зале администрации района действует пункт обогрева, в котором находится порядка 20 человек. Также дополнительно рядом со зданием есть автобусы, в которых можно согреться»,– приводятся в сообщении слова Романа Радюкова.

Фото: Прокуратура Самарской области

Также чиновники опрашивают жителей на предмет оказания оперативной помощи. В ближайшее время состоится совещание с участием служб соцзащиты города и региона, департамента управления имуществом на тему социальной помощи и маневренного фонда.

По словам главы Самары Елены Лапушкиной, в среду пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жителям пострадавших квартир будут предоставлены варианты жилья из маневренного фонда, отметила градоначальница. Чиновники намерены помочь погорельцам с переездом.

Жилой дом на ул. Некрасовской загорелся в среду утром.

Пламя охватило площадь 800 кв. м. Жильцов эвакуировали. Прокуратура начала проверку. Пламя локализовали.

Сообщалось о том, что в результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме одного погибшего на пожаре в Самаре есть два пострадавших.

Георгий Портнов