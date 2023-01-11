Курское управление СКР возбудило уголовное дело по факту коммунальной аварии 7 декабря

Управление СКР по Курской области по результатам доследственной проверки возбудило уголовное дело по факту коммунальной аварии в облцентре, произошедшей 7 декабря. Тогда без тепла временно остались 162 дома, пять детсадов и четыре школы.

По версии следствия, в районе улицы 50 лет Октября произошел прорыв магистрали теплопровода «в результате утончения стенки трубы до недопустимых пределов, вызванного наружным коррозионным износом». После этого была ограничена подача тепла и горячей воды в многоквартирные дома Северо-Западного района Курска. Уголовное дело возбуждено по признакам выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

«Квадра» устранила повреждения на следующее утро после аварии. В результате инцидента без тепла временно оставались 40 тыс. горожан.

Олег Мухин

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