СКР изучает коммунальную аварию, временно оставившую без тепла 40 тыс. жителей Курска

Сотрудники СКР по Курской области проводят проверку по сообщениям СМИ о коммунальной аварии, которая 7 декабря временно оставила без тепла 40 тыс. горожан. Об этом сообщили в ведомстве.

Авария произошла утром 7 декабря. По данным областной администрации, в зону отключения попали 162 дома, пять детсадов и четыре учебных заведения. Жителям выдали во «временное пользование» 150 обогревателей. Сегодня утром «Квадра» восстановила теплоснабжение в Северо-Западном районе; теперь включить отопление и горячую воду в домах должны управляющие компании.

Олег Мухин

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