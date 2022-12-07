В Курске из-за аварии без тепла остались 162 дома, 5 детсадов и 4 школы

Из-за повреждения магистрального трубопровода в густонаселенном районе Курска на Студенческой улице в десятиградусный мороз без отопления остались 162 дома, 5 детских садов и 4 школы.

Мэр Курска Игорь Куцак уточнил, что в зону отключения отопления попали улицы 50 лет Октября, Студенческая, Бойцов 9-й Дивизии, Косухина, Майский бульвар, проспекты Хрущева, Клыкова и Плевицкой. «Кроме домов, попавших под аварийное отключение, еще по ряду адресов производится переподключение теплосетей. Это вызвало временное уменьшение давления и, как следствие, снижение температуры. В течение 1,5–2,5 часа ситуация будет нормализована»,— написал мэр в Telegram-канале.

В курском филиале ПАО «Квадра» рассказали, что сейчас работники готовят участок к ремонту тепломагистрали. Они откачивают воду из теплосетевого канала, в работе задействованы 5 откачивающих помп, 8 единиц спецтехники и 16 сотрудников филиала. Земляные работы можно будет начать в районе трех часов дня. После аварии власти организовали оперативный штаб.

Сергей Толмачев, Воронеж