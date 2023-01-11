ITGorky: 16 IT-компаний прекратили работу в Нижегородской области с 2022 года

С февраля 2022 года 16 IT-компаний полностью или частично прекратили работу в Нижегородской области, включая Intel, Harman, EPAM, Five9, Open Cascade, Game Insight. Об этом сообщает отраслевой портал ITGorky по данным собственного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«За год нижегородский рынок фактически растерял компании, которые в течение последних 30 лет формировали нижегородский IT-ландшафт»,— отмечают в ITGorky. По данным компании, с февраля из России уехали более 4 тыс. нижегородских специалистов. Чаще всего на релокацию решались специалисты уровня senior (старший разработчик) и выше.

Сегодня в Нижнем Новгороде в IT-отрасли работает более 21 тыс. специалистов. Средняя медианная зарплата составила 152 тыс. руб., это на 2 тыс. руб. больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными специалистами в 2022 году стали разработчики JavaScript, Python и С++.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в первый же месяц после начала спецоперации на Украине из Нижегородской области уехали около 400 IT-специалистов. Тогда отъезд айтишников связывали с требованиями компаний-работодателей. В августе, до начала частичной мобилизации, кадровые потери оценивали в 1300-1500 айтишников.

В декабре Глеб Никитин заявил, что региональные власти ждут возвращения IT-специалистов. «В противном случае нам понадобится 10-15 лет, чтобы заполнить этот пробел. Потеря этих людей для страны может обернуться гораздо более тяжелыми последствиями, чем заморозка золотовалютных резервов»,— отмечал губернатор.

Андрей Репин