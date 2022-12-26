«Мы должны быть одним из последних островов нормальности»

— Сегодня в условиях беспрецедентного внешнего давления сохранение людей, народа, нации предстает перед нами в качестве ключевой цели. Оставаться в стороне и думать только о своей региональной повестке совершенно невозможно. Все мы должны четко понимать, что сегодняшние вызовы и угрозы носят экзистенциальный и цивилизационный характер. Иллюзии о том, что нам будут на равных помогать развиваться и прощать слабость, в какой-то момент звонко разбились о жесткую реальность. Мы не нужны никому, кроме самих себя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мы все прекрасно понимаем, что наша страна никуда не делась с карты мирового и исторического процесса. Мы один из немногих центров, где живы традиционные ценности, где отличают красоту от уродства, добро от зла.

Мы должны и будем одним из последних островов нормальности, куда будут стремиться причалить много других новых кораблей.

Вернутся и старые, поняв, что на чужбине они никому не нужны и единственный шанс на успех за границей сегодня — это поддерживать критически негативный разговор о своей родине.

Я уверен: у большинства наших людей это вызовет отвращение, для них это будет неприемлемо.

Мы ждем, когда наши нижегородские айтишники, творческие и креативные люди вновь вернутся в свой родной Нижний Новгород. Я призываю наше общество быть более осторожным в своих эмоциональных оценках наших граждан, которые, на наш взгляд, временно уехали за границу. Мы должны осознавать, что они тоже наше богатство. В противном случае нам понадобится 10-15 лет, чтобы заполнить этот пробел. Потеря этих людей для страны может обернуться гораздо более тяжелыми последствиями, чем заморозка золотовалютных резервов.

Записала Елена Ковалева