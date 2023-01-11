Авторитету дали по минимуму

В Красноярске вынесен приговор 57-летнему Константину Найбауэру, известному в криминальных кругах как Костя Канский. «Авторитет», получивший титул вора в законе еще четверть века назад, обвинялся в занятии высшего положения в преступной иерархии. На основании вердикта присяжных, которые признали «законника» виновным и не заслуживающим снисхождения, ему назначили 8 лет колонии строгого режима из 15 возможных по его статье. Ранее присяжные единогласно проголосовали за невиновность мужчины, но прокуратура добилась отмены этого решения и пересмотра дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Найбауэр, в криминальных кругах известный как Костя Канский

Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ Константин Найбауэр, в криминальных кругах известный как Костя Канский

Фото: Сергей Петров, Коммерсантъ

В Красноярске сегодня завершился судебный процесс над вором в законе Константином Найбауэром. По данным правоохранителей, свою первую судимость будущий «авторитет» получил в 1981 году еще подростком. Абанский райсуд Красноярского края признал его виновным в краже (ст. 144 УК РСФСР) и приговорил к трем годам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года. В следующий раз, в 1982 году, суд был уже не таким благосклонным, назначив Константину Найбауэру три с половиной года заключения за угон (ст. 212.1 УК РФСФСР).

Две трети срока мужчина отбывал в воспитательно-трудовой колонии для несовершеннолетних и треть — в исправительно-трудовой колонии. Там, как считают силовики, он и проникся криминальной идеологией.

В 1990-х годах Константин Найбауэр переехал в Москву, где якобы сошелся с лидерами преступного мира столицы и Подмосковья. С этого момента, считают оперативники, его влияние в криминалитете стало неуклонно расти. В 1997 году Константина Найбауэра короновали известные воры в законе Владимир Баркалов (Блондин), Олег Михаэлян (Олежка Ашхабадский), Давид Панчвидзе (Панчо), Теймураз Фароян (Тэко) и др.

В 2002 году «авторитет» вернулся в Сибирь и, по информации силовиков, стал решать проблемы криминальной среды Красноярского края и Тувы. В частности, он назначал на нижестоящие уровни преступной иерархии доверенных лиц, выступал в качестве третейского судьи в спорах между противоборствующими группировками, отвечал за пополнение воровской кассы, соблюдение на вверенных территориях принятых в криминальной среде традиций и их пропаганду.

К голосу «авторитета» прислушивались, редкая воровская сходка даже за пределами страны проходила без его участия, отмечается в материалах дела.

Вор в законе пережил два покушения: в 2005 и 2011 годах. В промежутке между ними, в 2008 году, Костя Канский вновь оказался за решеткой. Его осудили на один год девять месяцев за хранение наркотиков (ст. 228 УК РФ). Примерно 30 г гашиша оперативники изъяли у «законника», когда он приехал на Алтай на воровской сход.

В октябре 2019 года в отношении вора в законе возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ, санкция — от 8 до 15 лет заключения). Когда за ним пришли сотрудники полиции и Росгвардии, то не застали дома.

Оперативники обнаружили «авторитета» примерно в 200 м от его коттеджа в лесном массиве, где он прятался в яме под упавшим деревом. «Подвела меня моя чуйка на этот раз, валить надо было раньше»,— пересказали правоохранители его слова.

С санкции суда Константина Найбауэра заключили под стражу.

Одним из доказательств по делу стало заключение преподавателя Академии управления МВД России. Специалисту были представлены фотографии обвиняемого с обнаженным торсом и набитыми на предплечьях татуировками восьмиконечных звезд. Эксперт пояснил, что в преступной среде такие татуировки могут делать только воры в законе. Сам «авторитет» давать показания отказался, вину в инкриминируемом преступлении не признал. Ознакомившись с материалами следствия, он ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных.

В сентябре 2021 года они единогласно вынесли Косте Канскому оправдательный вердикт. В дальнейшем пятый апелляционный суд по представлению прокуратуры отменил это решение, усмотрев процессуальные нарушения, и назначил новое разбирательство.

Дело рассматривалось уже другим жюри присяжных. Гособвинение поддерживал прокурор Красноярского края Роман Тютюник: «Найбауэр от криминального статуса не отказался и продолжает занимать указанное высшее положение в преступной иерархии, придерживаться правил и обычаев, принятых в криминальной среде, пропагандировать так называемые воровские идеи, сплачивая лиц криминальной направленности».

Адвокат Олег Пантела заявил в суде, что следствие не представило ни одного доказательства виновности его подзащитного.

К показаниям многочисленных свидетелей он просил относиться критически, поскольку в них множество противоречий. «Уважаемые присяжные, я со своей стороны попытался вам донести, что на сегодняшний день не доказана его вина в занятии высшего положения в преступной иерархии. Удаляясь в совещательную комнату, я прошу вас взвесить все доказательства. Надеюсь, что вы примете правильное решение и вынесете оправдательный вердикт»,— напутствовал присяжных защитник.

На этот раз заседатели единодушно согласились с прокурором. В середине декабря прошлого года они признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. «Авторитет» отказался от выступления с последним словом.

Сегодня по делу вынесли приговор.

Костя Канский, едва переступив порог зала заседаний, ругаясь матом, набросился с тростью на фотокорреспондентов. Судья назначил «авторитету» восемь лет колонии строгого режима.

Такое наказание требовала для обвиняемого прокуратура. После оглашения приговора Константина Найбауэра взяли под стражу, сообщили в пресс-службе краевого суда. Адвокат Пантела заявил «Ъ-Сибирь», что обжалует решение, считая, что прокуратура «допустила множество нарушений, которые повлияли на предубеждение присяжных».

Константин Воронов, Новосибирск