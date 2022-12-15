Петербургские ветераны ВОВ получат единовременную выплату к 80-летию прорыва блокады

Участники Великой Отечественной, блокадники и ряд других категорий жителей Санкт-Петербурга получат единовременную выплату в размере 5 тыс. или 10 тыс. рублей к 80-летию прорыва блокады Ленинграда, отмечаемую в январе 2023 года. Проект соответствующего постановления городского правительства, поданный на антикоррупционную экспертизу, опубликован на сайте Смольного.

По 5 тыс. рублей предлагается выплатить вдовам и вдовцам участников ВОВ, Зимней войны и конфликте с Японией, а также всем жителям города, рожденным до 3 сентября 1945 года. По 10 тыс. рублей получат непосредственно ветераны ВОВ, блокадники, бывшие узники концлагерей, труженики тыла, задействованные на строительстве военных объектов, члены семей экипажей торгового флота, интернированных в портах третьих государств с началом войны.

«Постановление действует до 31.12.2023»,— говорится в документе. Контроль за его исполнением возлагается вице-губернатора Олега Эргашева.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте