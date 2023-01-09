Тайвань отследил 57 военных самолетов и 4 корабля Китая в районе возле острова

Китайская армия приступила к очередным учениям в акваториях и воздушном пространстве вокруг Тайваня. На этом фоне Минобороны Тайваня отследило 57 военных самолетов и четыре корабля, передает Reuters.

28 самолетов заходили в опознавательную зону системы противовоздушной обороны, некоторые из них пересекли срединную линию Тайваньского пролива. Среди обнаруженных самолетов — истребители J-11, J-16, Су-30 и J-10, стратегические бомбардировщики H-6.

Китай ранее последний раз проводил масштабные учения в конце декабря. Тайвань тогда сообщал, что 43 китайских самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло в начале августа 2022 года после визита на остров тогда спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Визит не был согласован с Пекином, который считает Тайвань своей территорией. В связи с этим вблизи острова начались крупные военно-морские учения, Китай пригрозил США «сильным и мощным ответом».

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Китайская армия сближается с Тайванем».

Леонид Уварчев