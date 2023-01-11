Иран не понял юмора

В то время как в Париже прошли траурные церемонии в память о журналистах сатирического еженедельника Charlie Hebdo, расстрелянных исламистами в январе 2015 года, сам журнал оказался в центре нового скандала. Власти Ирана не оценили номер, посвященный ситуации с гражданскими свободами в этой стране. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонстранты перед французским посольством в Тегеране, 8 января

Фото: Majid Asgaripour / WANA, Reuters Демонстранты перед французским посольством в Тегеране, 8 января

Фото: Majid Asgaripour / WANA, Reuters

Руководители Исламской Республики Иран сочли оскорбительными карикатуры на духовного лидера страны аятоллу Али Хаменеи, опубликованные в свежем номере журнала Charlie Hebdo. Он был целиком посвящен теме гражданских протестов, не прекращающихся с момента ареста, избиения и вероятного убийства в сентябре полицией нравов 22-летней Махсы Амини.

Опубликованные в журнале карикатуры, созданные художниками Франции, Италии, Ирана и других стран, были в числе работ, присланных на объявленный Charlie Hebdo 8 декабря конкурс.

Как написала редакция, «мы получили 300 рисунков и тысячи угроз». Отобранные изображения Али Хаменеи в весьма малопривлекательном виде вызвали ярость иранских властей.

«Оскорбительный и непристойный акт французского издания по публикации карикатур на религиозную и политическую власть не останется без эффективного и твердого ответа… Мы не позволим французскому правительству переступить черту»,— заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пример присланных на конкурс Charlie Hebdo работ Фото: Charlie Hebdo Пример присланных на конкурс Charlie Hebdo работ Фото: Charlie Hebdo Пример присланных на конкурс Charlie Hebdo работ Фото: Charlie Hebdo Следующая фотография 1 / 3 Пример присланных на конкурс Charlie Hebdo работ Фото: Charlie Hebdo Пример присланных на конкурс Charlie Hebdo работ Фото: Charlie Hebdo Пример присланных на конкурс Charlie Hebdo работ Фото: Charlie Hebdo

Посол Франции в Тегеране Николя Рош был вызван для объяснений в иранский МИД. «Франция не имеет права оскорблять то, что является священным для мусульманских стран, под предлогом свободы слова»,— приводит Le Figaro слова представителя МИДа Нассера Канани. Иранские власти объявили о закрытии авторитетного Французского исследовательского института в Иране, созданного в 1983 году под эгидой Министерства иностранных дел Франции. Демонстрации прошли перед французским посольством в Тегеране, их участники потрясали плакатами, обвиняющими Францию в «жестокости», и жгли французские флаги.

После публикации карикатур в адрес редакции Charlie Hebdo было высказано множество слов поддержки, но гораздо больше угроз.

Сайт еженедельника подвергся DDoS-атаке. Кибервзломщики похитили и выставили на продажу данные более 200 тыс. подписчиков и партнеров журнала.

В размещенном видео они хвастались тем, что «святые духи сорвали маску с Charlie Hebdo», и предупреждали, что выложат в открытый доступ внутренние документы редакции. Полиция и контрразведка взялись за расследование, но журналисты уверены, что за хакерами стоят иранские власти.

В ответ на это журнал вышел сегодня с новой, не менее яростной обложкой, изображающей лидера Ирана. «Муллы недовольны. Карикатуры на их верховного лидера, похоже, не вызвали у них особого смеха. Самоирония никогда не была сильной стороной тиранов, тем более религиозных,— пишет в передовице главный редактор журнала Лоран Суриссо.— Charlie Hebdo хотели так или иначе заставить замолчать, пулями или хакерскими атаками. Режим мулл почувствовал себя в такой опасности, что счел жизненно важным взломать сайт французского журнала. Для нас это и честь, и доказательство того, что их сила оказывается зыбкой».

Восемь лет назад 12 журналистов Charlie Hebdo были убиты исламистами. Эмманюэль Макрон, председатель Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве, министр внутренних дел Жеральд Дарманен и мэр Парижа Анна Идальго приняли участие в траурной церемонии, состоявшейся у стен бывшей редакции в 11-м округе Парижа. Тогда мотивом убийства стали карикатуры на пророка Мухаммеда, созданные в Дании и опубликованные еженедельником в качестве борьбы за «свободу слова». Не успели отзвучать траурные речи у мемориальной доски, как история начинает повторяться.

Иран возлагает ответственность за публикации на Францию и требует «официальных извинений французского правительства». Но едва ли любая публикация маленького злого еженедельника, не раз издевавшегося над соотечественниками, внутренней политикой и президентом Макроном, согласовывается на высшем уровне, как глубокомысленно намекают любители теории заговоров.

Французским властям и особенно дипломатам инициатива Charlie Hebdo выходит боком. Можно защищать свободу выражения, но незачем дразнить руководителей страны, с которой и так отношения хуже некуда.

В иранских тюрьмах находятся сейчас семь граждан Франции, которых французские дипломаты считают заложниками. Переговоры об их судьбе теперь под вопросом. Но как всегда бывает в таких случаях, власти Ирана, защищая духовного лидера страны аятоллу Али Хаменеи, добились только одного: о карикатурах на него узнали повсюду. Даже в России.