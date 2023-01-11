Леонид Михельсон и Александр Ефанов стали почетными гражданами Самарской области

Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов стали почетными гражданами Самарской области. Постановления о присвоении соответствующего звания подписал губернатор Дмитрий Азаров. Документы размещены на портале правовой информации.

Перед этим депутат ГД РФ Александр Хинштейн направил главе региона телеграмму и попросил губернатора отложить присвоение звания Почетного гражданина Самарской области Александру Ефанову. Парламентарий посчитал, что решение указанного вопроса следует отложить до окончания процессуальных проверок в отношении главы кассационного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее Александр Хинштейн направил обращение в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить Александра Ефанова, в том числе, на взяточничество. Депутат сообщил, что председатель суда «разъезжает» на внедорожнике, принадлежащем ООО «Управляющая компания “Сервис Тон-Авто”», входящему в ГК «Тон-Авто» бывшего главы Жигулевска Александра Курылина. У компании есть действующие госконтракты, заключенные с Шестым кассационным судом, отметил парламентарий.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Александр Ефанов пересел на "Тон-Авто"».

Георгий Портнов