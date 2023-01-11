Губернатора Самарской области попросили отложить присвоение высшей награды главе кассационного суда

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову телеграмму с просьбой отложить решение вопроса о присвоении звания Почетного гражданина региона председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Парламентарий считает, что с этим следует повременить до окончания процессуальных проверок в отношении главы учреждения. Об этом Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

«В настоящее время Генеральной прокуратурой РФ и Следственным комитетом РФ в отношении Ефанова проводятся проверки в связи с совершением им действий, в которых усматриваются признаки составов уголовного преступления»,– говорится в документе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее Александр Хинштейн направил еще одно обращение в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить Александра Ефанова, в том числе, на взяточничество. Депутат сообщил, что председатель суда «разъезжает» на внедорожнике, принадлежащем ООО «Управляющая компания “Сервис Тон-Авто”», входящему в ГК «Тон-Авто» бывшего главы Жигулевска Александра Курылина. У компании есть действующие госконтракты, заключенные с Шестым кассационным судом, отметил парламентарий.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Александр Ефанов пересел на "Тон-Авто"».