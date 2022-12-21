Александр Ефанов пересел на «Тон-Авто»

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн направил еще одно обращение в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить действия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, в том числе на взяточничество. Депутат сообщил, что председатель суда «разъезжает» на внедорожнике, принадлежащем ООО «Управляющая компания “Сервис Тон-Авто”», входящему в ГК «Тон-Авто» бывшего главы Жигулевска Александра Курылина. У компании есть действующие госконтракты, заключенные с Шестым кассационным судом, отметил парламентарий. В суде комментировать ситуацию отказались. Юристы отмечают, что ключевое значение имеют условия договора, дающего Александру Ефанову право пользоваться авто­мобилем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов ни разу не прокоммен­тировал публично вопросы о его дорогостоящем имуществе

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Председатель Шестого кассационного суда Александр Ефанов ни разу не прокоммен­тировал публично вопросы о его дорогостоящем имуществе

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн вновь обратился в Высшую квалификационную коллегию судей и Генпрокуратуру с требованием проверить действия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова, в том числе на взяточничество. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале. По данным депутата, председатель суда «разъезжает по региону» на Toyota Sequoia, принадлежащем коммерческой организации. «Это грубейшее нарушение антикоррупционного законодательства»,— подчеркнул Александр Хинштейн. Согласно информации парламентария, автомобиль принадлежит ООО «Управляющая компания „Сервис Тон-Авто“» (входит в автомобильный холдинг «Тон-Авто»), подконтрольному бывшему главе Жигулевска Александру Курылину.

• Александр Ефанов родился 1 февраля 1960 года в д. Орлово Ливенского района Орловской области. В 1983 году с золотой медалью окончил военно-юридический факультет Военного Краснознаменного института по специальности «военная-юридическая». В 1996–2005 годах председатель Самарского гарнизонного военного суда. В июле 2005 года стал председателем Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда. В 2018 году назначен председателем Шестого кассационного суда.

Ранее кассационный суд заключил с компанией четыре госконтракта на покупку 12 автомобилей, сообщил депутат. По данным Kartoteka.ru, организация принадлежит супруге Александра Курылина Светлане Курылиной. В 2021 году выручка компании составила 49,5 млн руб., прибыль — 11 млн руб. Судя по информации Kartoteka.ru, в 2014–2015 годах организация выиграла четыре госконтракта с ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения» (СТО, занимается транспортным обслуживанием первых лиц региона) на поставку автомобилей на общую сумму в размере чуть более 8 млн руб. Данных о контрактах с СТО за более поздний срок нет. Аналогичные контракты компания заключала с АО «ОЭЗ „Тольятти“», АО «Транснефть-Приволга», ФГБУЗ «Самарский медицинский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» и т.д.

• Группа компаний «Тон-Авто» — официальный дилер брендов Toyota, Lexus, Renault, Exeed и Geely в Тольятти и Ульяновске. В дилерских центрах компании трудятся более 800 человек. Основатель компании — Александр Курылин. Источник: сайт «Тон-Авто».

Парламентарий особо отметил, что структуры «Тон-Авто» часто выигрывают судебные споры в Самаре. «Два дела рассматривались самой 6й кассацией, является вышестоящей для всех самарских судов. Таким образом, конфликт интересов — налицо»,— считает Александр Хинштейн. По данным электронной картотеки арбитражного суда, компании «Тон-Авто» за последние десять лет участвовали в нескольких десятках судебных споров, в основном с контрагентами и налоговой службой. Далеко не все судебные решения оказались в пользу «Тон-Авто».

В Шестом кассационном суде комментировать ситуацию с автомобилем председателя суда отказались. Как рассказал глава «Тон-Авто» Александр Курылин, автомобиль Toyota Sequoia был куплен предпринимателем для себя, но позже он решил сдать транспорт в аренду Александру Ефанову как частному лицу. Стоимость договора бизнесмен не назвал. «Все техническое обслуживание и ремонт производится за счет Александра Ефанова, так как машина негарантийная»,— отметил Александр Курылин. Основатель «Тон-Авто» добавил, что между холдингом и кассационным судом нет никаких отношений. «Госконтрактов с кассационным судом у нас нет. Были только разовые поставки, и очень давно, я уже даже и не помню, какой это был год. Мы получили эти контракты, так как из всех участников торгов предложили самую выгодную цену. К слову, нам хоть и нужны корпоративные поставки, но я не могу сказать, что для нас как для дилеров они очень выгодные». Предприниматель также напомнил, что у каждого дилера бывают судебные тяжбы: «Каждый дилер судится с клиентами по закону о защите прав потребителей. У меня даже в разы меньше судебных споров, чем у других дилеров. Посмотрите сами, вся информация открытая».

Как поясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, ключевое значение имеет то, на каких условиях заключен договор между председателем суда и «Тон-Авто». «Согласно кодексу судейской этики, судья не должен использовать свой статус в целях получения каких-либо благ на иных условиях, чем это предусмотрено в отношении других лиц. Так, нельзя сказать о нарушении законодательства, если, например, судья использует транспортное средство коммерческой организации в рамках того или иного договора. Крайне важно, что нарушением будет являться факт использования судьей своего статуса для получения преимущества, например, заключения безвозмездного договора, предметом которого будет являться транспортное средство, либо различные привилегии в рамках договора»,— говорит Мария ­Спиридонова.

Ранее Александр Хинштейн потребовал проверить действия председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова из-за покупки им земельного участка площадью почти 4995 кв. м на острове Поджабный за 860 тыс. руб. Александр Ефанов выкупил его летом этого года у ООО «Эра», совладельцем которого в 2014–2016 годах был его сын, Иван Ефанов, возглавляющий департамент цифровизации администрации губернатора Самарской области. О начале проверки пока не сообщалось.

Сабрина Самедова