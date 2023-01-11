Проезд в общественном транспорте в Сарапуле подорожает с 21 января

С 21 января в Сарапуле стоимость проезда в общественном транспорте подорожает до 29 руб. Как сообщает пресс-служба администрации города, причиной повышения тарифа называют рост цен на топливо, горюче-смазочные материалы и запчасти.

Кроме того, с 25 января стоимость билетов длительного пользования для школьников подорожает до 478 руб., для студентов дневных форм обучения — 1062 руб., для граждан — 1518 руб., для пенсионеров — 1020 руб.

Напомним, с 10 января в Ижевске проезд в общественном транспорте также подорожал до 29 руб., в Воткинске — 30 руб.