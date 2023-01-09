С 10 января проезд в общественном транспорте Ижевска подорожает до 29 рублей

С 10 января проезд в общественном транспорте столицы Удмуртии станет дороже на 2 руб. и достигнет 29 руб. Однако для пассажиров, которые пользуются безналичной оплатой, проезд обойдется в 28 руб. Об этом сообщает пресс-служба минстроя республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместе с тем проездные билеты также увеличатся в стоимости на 7,4%. Для пенсионеров, не имеющих федеральных и региональных льгот, бесплатный проезд планируют сохранить. Пассажиры также продолжат получать социальную поддержку.

Напомним, о повышении предельного тарифа стало известно 30 декабря 2022 года. Рост цен обосновали подорожанием топливо, горюче-смазочных материалов и запчастей.