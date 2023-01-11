«Чебурашка» собрал более 75,2 млн рублей в нижегородских кинотеатрах

Комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, которая стала самым кассовым российским фильмом в истории, к 11 января собрала в кинотеатрах Нижегородской области почти 75,3 млн руб. Об этом сообщается на сайте единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Общие сборы фильма по стране превысили 3,2 млрд руб. В регионе большую часть средств (55,4 млн руб.) комедия собрала в кинотеатрах Нижнего Новгорода. За 11 дней с начала проката «Чебурашку» посмотрели более 255 тыс. жителей области на 2,5 тыс. сеансов. Сборы за показ в среднем составили 30,3 тыс. руб., средняя посещаемость сеанса — 103 зрителя.

Самым прибыльным днем для фильма в регионе стало 5 января, когда посмотреть комедию пришли 31,1 тыс. жителей. Только за этот день картина собрала 9,5 млн руб. Для сравнения, следующий по популярности мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» с 1 по 11 января собрал в Нижегородской области 8,2 млн руб., фильм «Елки-иголки» — 1,2 млн руб. Обе картины вышли в прокат 29 декабря.

Подробнее о рекордных сборах — в материале «Ъ» «"Чебурашка" сделал кассу».

Елена Ковалева