Депутат Хинштейн назвал фейком сообщения об эмиграции экс-главы «Почты России» Акимова

Ушедший в отставку глава «Почты России» Максим Акимов находится в Москве, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн после разговора с самим господином Акимовым. Telegram-каналы ранее распространили информацию о его бегстве в Израиль. Сам экс-глава компании незадолго до появления слухов сказал РБК, что остается в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Хинштейн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Только что связался с теперь уже бывшим директором "Почты России" Максимом Акимовым. Он находится в Москве. <...> Все сообщения о его эмиграции — фейк»,— написал господин Хинштейн в Telegram. По его словам, господин Акимов накануне, 10 января, передал дела своему преемнику Михаилу Волкову. Депутат таким образом отреагировал на сообщения Telegram-каналов, что Максим Акимов получил паспорт Израиля и уехал из страны.

Сам господин Акимов сообщил РБК, что «берет паузу в работе». «У меня есть предложения, но я не буду их пока раскрывать, думаю над ними. Конечно, я остаюсь в России»,— сказал экс-глава «Почты России».

Сегодня, 11 января, на должность гендиректора «Почты России» был назначен руководитель «Национальной лотереи» Михаил Волков. Господин Акимов возглавлял компанию с 2020 года. Источники «Ъ» ранее сообщали, что возможной причиной обсуждения смены главы «Почты России» стали в том числе плохие финансовые показатели компании.

О причинах перестановок — в материале «Ъ» «Особо важное отправление».

Леонид Уварчев