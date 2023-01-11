Rosafest x Gorilla Energy пройдет на «Роза Хутор» в формате большой игры

Один из самых масштабных зимних фестивалей состоится на курорте с 28 января по 4 февраля

Как следует из названия, фестиваль пройдет при поддержке титульного партнера — бренда энергетических напитков Gorilla Energy. В честь юбилея этого сотрудничества команда именитых граффити-художников, среди которых RASKO (более 500 000 подписчиков в соцсетях), разместили рисунки на экстрим-тематику в первом отеле для райдеров Riders Lodge. Бренд уже более пяти лет поддерживает основные фристайл-соревнования фестиваля и заряжает всех гостей энергией в апре-ски зоне.

Центральным пунктом программы Rosafest будет горнолыжный квест «Большая Игра Тинькофф», где ожидается участие около 10 тыс. игроков. В этом году его призовой фонд составляет 500 000 руб.

В cноупарке в Горной Олимпийской деревне появится новая фигура для любителей, где они смогут потренироваться вместе со 150 сильнейшими атлетами страны. Спортивной новинкой станет целое новое направление — Olimpbet Slalom и Skicross Academy. Неделя бесплатных тренировок на специально подготовленной трассе завершится соревнованиями. И спортивные достижения можно будет отметить на концертах Olimpbet Live.

Партнер фестиваля онлайн-кинотеатр PREMIER приготовил для Rosafest две секретные премьеры.

В этом году технологическим партнером Rosafest станет крупнейшая российская ИТ-компания VK. Проекты VK позволяют общаться, играть, слушать музыку, смотреть и снимать видео, решать множество других задач. В рамках фестиваля компания объединит миллионы пользователей в своих сервисах.

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Как отмечают организаторы Rosafest: «Наше мероприятие заслуженно получило статус лучшего молодежного события. Сюда всегда едут за комфортом, драйвом и понятным окружением. Уверены, что никто из участников не будет скучать, потому что их, как и всегда, ждет интересная и разнообразная программа».

Официальный сайт фестиваля spotway.ru, сайт Курорта Роза Хутор https://rosakhutor.com/

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