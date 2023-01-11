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Коммерсантъ FM
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Почти 70% американского экспортного СПГ поступает в Европу

Производители сжиженного природного газа (СПГ) в США предпочитают отправлять сырье в Европу на фоне слабого спроса в Азии, пишет Bloomberg. По данным аналитической компании Kpler, около 68% американского экспорта поступает в Европу, 27% — в Азию.

Старший аналитик Лаура Пейдж Kpler сообщила Bloomberg, что прогнозы о росте спроса на СПГ в Азии после отмены коронавирусных ограничений не оправдали ожиданий. Снятие ограничений оказалось неровным, COVID-19 все еще распространяется. Кроме того, вскоре начнется Китайский новый год.

Как отмечает Bloomberg, сейчас изменение спроса зависит от температуры в двух регионах и от промышленного спроса в Китае. Аналитики BloombergNEF считают, что похолодание в Азии может привести к перенаправлению грузов из Европы, но снижение температуры не ожидается.

Потепление в Европе в начале января позволило странам ЕС сэкономить газ и удержать запасы в хранилищах практически на рекордном уровне в истории. Стоимость газа на этом фоне вернулась к показателям годичной давности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ничто не вечно под зимой».

Леонид Уварчев

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