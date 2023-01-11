«Запад демонстрирует серьезность своих намерений»

Глава МИД Германии Анналена Бербок неожиданно посетила Харьков. Министр пообещала очередной пакет помощи Украине, в том числе и современные вооружения. О новых военных поставках Киеву объявили и США, Франция и Швеция. Из Чехии страна получает партию модернизированных советских танков Т-72. В Москве подобные действия Запада резко осуждают. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что противостояние переходит на очередной уровень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Госпожа Бербок неожиданно приехала в Харьков, пообщалась с местными жителями и заявила о новой масштабной помощи Украине, в том числе и вооружениями. Предположительно, 20 января — совсем скоро — состоится восьмая по счету встреча в формате «Рамштайн». На этот раз главной интригой является поставка тяжелых западных танков типа немецких Leopard и британских Challenger.

Что касается легких танков и БМП, а также разных систем ПВО, этот вопрос уже, по сути, решенный. Собственно говоря, Киев и так получает 100 модернизированных танков Т-72 из Чехии. И даже с личной подписью премьера Петра Фиалы. Негласно считается, что все это является ответом на большое российское наступление, которое то ли планируется, то ли уже осуществляется.

При этом возможно и контрнаступление украинской армии. Понятно, что визит Анналены Бербок в практически прифронтовой город имеет в первую очередь большое политическое значение, ибо Берлин — лидер Евросоюза — демонстрирует солидарность со своим союзником со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Интересное заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его страна поддерживает известную формулу украинского президента Владимира Зеленского. Данный мирный план состоит из десяти пунктов. Самым главным из них, наверное, является отвод российских войск на границы 1991 года. Правда, господин Чавушоглу уточнил, что Анкара собирается курировать выполнение одного или нескольких положений указанного документа. Видимо, все-таки речь идет о других аспектах, нежели о вроде бы невыполнимом для Москвы условии.

И, наконец, в феврале анонсирован новый саммит «Украина — ЕС». В этой связи сообщается, что страна успешно справляется с так называемым домашним заданием, поэтому старт переговоров о вступлении в сообщество переносится с осени на весну 2023 года.

Таким образом коллективный Запад явно демонстрирует всю серьезность своих намерений. Менять позицию он не собирается, от Украины не устал, и зимой, как мы видим, никто не замерзает. По крайней мере, пока. Кроме того, все идет к тому, что российские активы за рубежом так или иначе будут изъяты.

Это то, о чем можно сказать с большой долей уверенности. Далее следуют версии, слухи и разные сценарии, например, о неких секретных переговорах, глобальных тайных сделках и многом другом, о чем говорить всерьез нет смысла до появления официальной информации. Единственное, Китай, наверное, должен со своей стороны что-то сказать относительно развития дальнейших событий вокруг Украины. Есть некоторые основания полагать, что все происходящее ему явно не по душе.

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