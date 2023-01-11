МИД Казахстана заявил о непричастности его дипломатов к акции с юртой на Украине

Посольство Казахстана не участвовало в акции с установкой «юрты несокрушимости» в Буче Киевской области, заявил представитель казахстанского МИДа Айбек Смадияров. Он назвал акцию частной инициативой. Ранее представитель МИД России Мария Захарова говорила, что российское дипведомство обратило внимание казахстанских коллег на эту юрту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Юрта несокрушимости» в Буче Киевской области

Фото: bucha-rada.gov.ua «Юрта несокрушимости» в Буче Киевской области

Фото: bucha-rada.gov.ua

«Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Комментировать либо запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало»,— пояснил господин Смадияров в ответ на вопрос о юрте (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что в Казахстане проживает около 300 тыс. украинцев. «Есть казахская диаспора на Украине. Они между собой общаются, есть межнациональные браки, есть друзья, есть родственники. Один народ помогает другому народу, в этом нет никакой проблемы, это естественно»,— подчеркнул представитель МИДа.

На сайте городского совета Бучи 9 января сообщалось, что в городе открыли «юрту несокрушимости». Это сделали в том числе «благодаря поддержке посольства Республики Казахстан в Украине и народного депутата Украины главы депутатской группы межпарламентских связей с Республикой Казахстан Сергея Нагорняка», сказано в пресс-релизе.

Казахстан входит в число стран, не поддержавших антироссийские санкции из-за военных действий на Украине. В декабре МИД Казахстана заявил, что эти санкции оказывают негативное влияние на благосостояние страны.

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