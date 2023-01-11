Погашение без разглашения

Министерство внутренних дел не должно уточнять в своих справках о судимости, была ли она погашена, следует из отказного определения Конституционного суда. Отмены соответствующих положений двух федеральных законов добивался житель Омска: он считает, что отсутствие таких сведений в официальных документах нарушает его право на доброе имя и защиту частной жизни. Но Конституционный суд с таким подходом не согласился. В МВД объясняют, что погашение судимости происходит автоматически по истечении определенного срока, а граждане и другие заинтересованные лица вполне способны подсчитать этот срок самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) разрешил МВД не уточнять в справке о судимости, была ли эта судимость погашена. Об этом говорится в отказном определении КС на жалобу жителя Омской области Андрея Батуры, который оспаривал конституционность ряда положений законов «О полиции» и «О персональных данных», регламентирующих формирование и ведение банков данных о гражданах, а также обработку данных о судимости. Документ опубликован на сайте КС. Заявитель был не согласен с тем, что эти нормы не предусматривают механизма уточнения данных о лице, совершившем преступление, и, в частности, не позволяют уполномоченным органам в справке о наличии (отсутствии) судимости указывать дату ее погашения. Это, по мнению господина Батуры, нарушает его конституционное право на защиту своей чести и доброго имени.

Андрей Батура, получивший в территориальном подразделении МВД соответствующую справку, попытался через суд заставить полицию внести в базу данные о том, что его судимость погашена, но получил отказ. Центральный районный суд Омска не нашел оснований для того, чтобы возложить на полицию дополнительные обязанности, поскольку данные централизованного учета уже содержат исчерпывающую информацию и отвечают установленным требованиям. «Для поиска информации о наличии (отсутствии) неснятых или непогашенных судимостей по учетам МВД России необходим полный комплекс установочных данных, позволяющих в том числе достоверно установить как факт наличия (отсутствия) неснятых или непогашенных судимостей, так и факт того, что эти сведения относятся именно к конкретному лицу»,— говорится в решении райсуда.

КС позицию омских коллег поддержал. Оспариваемые нормы, которые закрепляют право полиции обрабатывать данные о лицах, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, и хранить указанные данные в целях выполнения возложенных на нее функций, не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя, говорится в отказном определении КС. В любом случае, добавляет суд, получивший справку гражданин «не лишен возможности, представляя ее по месту требования, также представить документы, позволяющие… сделать вывод о том, что судимость погашена».

Представитель МВД РФ в Верховном и Конституционном судах Гайк Марьян отмечает, что это не первая попытка подвергнуть ревизии содержание справок об отсутствии судимости: вопросы такого рода неоднократно ставились и перед Конституционным, и перед Верховным судом. На этот раз гражданин не согласен с тем, что в справке не указывается, погашена ли судимость. Но судимость автоматически считается погашенной по истечении определенного срока (он зависит от наказания), и гражданин сам может его подсчитать, указывает господин Марьян. Если судимость снимается по решению суда, то такая информация вносится в базу данных и, соответственно, указывается в справке. Однако выдача справки о погашении судимости ни законом, ни регламентами не предусмотрена, поясняет представитель МВД: «Мы предоставляем только ту информацию, которая у нас есть».

По всей видимости, проблема с исчислением сроков вызвана сложностями во взаимодействии с полицией при обмене сведениями, рассуждает партнер юридической компании «Сотби» Варвара Кнутова. Справку о судимости, напоминает она, можно заказать через «Госуслуги» или МФЦ, но на практике срок получения такого документа доходит до двух месяцев. Необходимость в подобной справке может возникать в разных ситуациях, поясняет юрист,— например, при трудоустройстве в правоохранительные структуры и на госслужбу, главным бухгалтером или на работу с несовершеннолетними, а также при оформлении усыновления. Эту справку часто просят и за границей для оформления на работу или получения вида на жительство.

Судя по активности россиян в судах, вопрос о содержании выдаваемых МВД справок является актуальным для многих. В июне прошлого года Верховный суд рассматривал иск о признании недействующими положений административного регламента МВД, определяющих порядок выдачи справок о судимости. Тогда житель Новосибирска Иван Колпаков настаивал на том, что данные о снятой или погашенной судимости не должны отражаться в таких справках, так как это препятствует его праву быть избранным в органы власти и местного самоуправления, выбору сферы деятельности и места работы, искажает сведения о его личности, поскольку вызывает сомнения в его морально-этических и нравственных качествах и нарушает право на неприкосновенность частной жизни. Однако Верховный суд оставил регламент в силе, разъяснив, что наличие в справке информации об имевшейся судимости или уголовном преследовании само по себе не влечет неблагоприятных последствий для граждан.

Ссылки на то, что такая информация может дать основания для дискриминации заявителя, например, при трудоустройстве, не выдерживает критики, уверен Гайк Марьян. И как раз с попытками такой дискриминации, если они возникают, и нужно разбираться, резюмирует он.

Анастасия Корня, Елена Рожкова