В результате обстрела белгородского Шебекино пострадали два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о втором за сутки обстреле со стороны Украины города Шебекино. В этот раз, по предварительным данным главы региона, есть двое пострадавших - мужчина и женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как именно они пострадали, губернатор пока не уточнил. Но отметил, что все оперативные службы уже находятся на месте. Утром господин Гладков рассказал в своем телеграм-канале о последствиях ночного обстрела Шебекино. Тогда обошлось без пострадавших. Но различные разрушения власти зафиксировали в 12 частных домовладениях и на двух машинах.

Шебекинский городской округ часто попадает под обстрелы украинских военных. Так, 8 января в селе Новая Таволжанка один из снарядов прилетел в ангар для выращивания птицы.

Андрей Цветков