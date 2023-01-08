Под Белгородом снаряд ВСУ попал в ангар птицефабрики

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел 8 января. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, один из снарядов, выпущенных со стороны Украины, попал в ангар для выращивания птицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнил в своем телеграм-канале господин Гладков, в результате обстрела кровля ангара получила повреждения. Пострадавших среди гражданских лиц нет.

За новогодние праздники это лишь второе сообщение губернатора об обстреле украинскими военными Шебекинского горокруга. Так, 1 января он рассказывал, что в результате атаки ВСУ на окраине Шебекино повреждены два частных домовладения и потребовался ремонт на сетях газоснабжения. При этом еще в первом часу ночи того же дня в окрестностях Белгорода российская система ПВО сбила четыре реактивных снаряда. 5 января в регионе был продлен «желтый» уровень террористической опасности до 20 января.

Андрей Цветков