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Под Белгородом снаряд ВСУ попал в ангар птицефабрики

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел 8 января. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, один из снарядов, выпущенных со стороны Украины, попал в ангар для выращивания птицы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнил в своем телеграм-канале господин Гладков, в результате обстрела кровля ангара получила повреждения. Пострадавших среди гражданских лиц нет.

За новогодние праздники это лишь второе сообщение губернатора об обстреле украинскими военными Шебекинского горокруга. Так, 1 января он рассказывал, что в результате атаки ВСУ на окраине Шебекино повреждены два частных домовладения и потребовался ремонт на сетях газоснабжения. При этом еще в первом часу ночи того же дня в окрестностях Белгорода российская система ПВО сбила четыре реактивных снаряда. 5 января в регионе был продлен «желтый» уровень террористической опасности до 20 января.

Андрей Цветков

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