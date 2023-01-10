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Глава Ульяновской области раскритиковал чиновников, отдохнувших за границей

Глава Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал чиновников, отдохнувших за рубежом во время проведения спецоперации РФ. Губернатор возмутился действиями отдельных служащих, выложивших информацию о поездках за границу в социальных сетях во время заседания штаба по комплексному развитию региона.

По данным местных СМИ, заместитель министра физической культуры и спорта Ульяновской Максим Соболев отдыхал на Шри-Ланке. После появления негативных откликов чиновник закрыл свою страницу в соцсети «ВКонтакте».

Заместитель директора ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева выложила в «ВКонтакте» посты, посвященные собственному отдыху в новогодние праздники в Таиланде. Чиновница в настоящее время не удалила информацию,а ее страница по-прежнему открыта для всех пользователей соцсети.

Ранее Светлана Опенышева уже попадала в скандал, связанный с публикацией в соцсети. В 2019 году, находясь в отпуске, чиновница разместила селфи, на котором она проходит процедуру в нафталановой (нефтяной) ванне в отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане. Подпись под фото была: «Много шоколада не бывает». Поскольку иных пояснений не было, многие восприняли юмор буквально, после чего фото с подписью распространилось по открытым соцсетям с нелестными комментариями, на которые отреагировал тогдашний губернатор региона Сергей Морозов, заявивший, что решил «провести служебную проверку и уволить Опенышеву», поскольку «нельзя так кичиться своим достатком». В итоге чиновнице объявили выговор.

Подробнее о скандале с Екатериной Опенышевой — в материале «Ъ» «Ванна довела до скандала».

Андрей Сазонов

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