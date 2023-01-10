В Москве загорелся второй склад за день

На складе за торговым центром «Отрадное» на Пятницком шоссе начался пожар. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России по Подмосковью, огонь охватил площадь 240 кв. м. Ранее сегодня, 10 января, горел склад возле метро «Дмитровская», его уже потушили.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 16:15 мск. «Происходит горение внутри склада за торговым центром на площади 240 кв. м»,— сказал собеседник агентства.

Пожар на складе автосервиса на улице Добролюбова возле метро «Дмитровская» начался сегодня около 13:40. Частично обрушилась крыша здания. Огонь распространился на 1 тыс. кв. м (общая площадь — 2 тыс. кв. м). Пожар потушили через три часа после начала возгорания.

Анастасия Ларина