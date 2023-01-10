Горящий в Москве склад возле метро «Дмитровская» потушили

Склад автосервиса, который загорелся сегодня днем на улице Добролюбова в Москве, удалось потушить через три часа после начала возгорания. Общая площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

Как говорится на сайте столичного управления МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:40, полностью ликвидировать возгорание удалось в 16:41. «По результатам замеров лаборатории превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет»,— говорится в сообщении ведомства.

Во время пожара частично обрушилась крыша склада. Для ликвидации возгорания привлекалась авиация. Из общежития, расположенного рядом со складом, было эвакуировано 230 человек. Сотрудникам МЧС удалось не допустить того, чтобы огонь перекинулся на соседние здание.

Анастасия Ларина