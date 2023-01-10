В Москве горит склад около станции метро «Дмитровская»

В Москве на улице Добролюбова горит здание со складским помещением, пожар распространился на 1 тыс. кв. м, передает пресс-служба столичного ГУ МЧС. Ведомство сообщило телеканалу «Звезда», что ранг пожара повышен до 3-го. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации телеканала, горит административное здание со складами парфюмерии и общежитием, расположенное недалеко от станции метро «Дмитровская». По данным МЧС, на площади 500 кв. м обрушилась крыша. К тушению пожара привлечена авиация. Прокуратура Северо-Восточного административного округа сообщила о проведении проверки исполнения требований пожарной безопасности.

Ведомство сообщило «РИА Новости», что из общежития, расположенного рядом с горящим зданием, эвакуировано 230 человек. По адресу ул. Добролюбова, д. 1, в котором, по данным МЧС, произошло возгорание помимо складских помещений и общежития, расположено несколько автосервисов.

Эрдни Кагалтынов