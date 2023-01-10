В Ростовской области место падения обломков оцеплено полицией

Место обнаружения осколков неизвестного объекта, похожего на ракету, оцеплено полицией и МЧС, сообщили «Ъ» в пресс-службе администрации Усть-Донецкого района Ростовской области.

По словам представителя местной администрации, обломки были найдены утром вчера, 9 января, на поле. С того момента и до сегодняшнего дня на месте происшествия дежурят полицейские.

«Представители местных властей обезопасили объект после обнаружения вчера утром. Затем прибыли правоохранительные органы и МЧС, сегодня утром они еще дежурили там»,— рассказали в пресс-службе.

Что именно за объект был найден, установят эксперты, пояснили корреспонденту «Ъ».

Как сообщалось ранее, еще 7 января жители Усть-Донецкого района нашли в поле «разгонный блок реактивного двигателя ракеты», перед этим они слышали взрыв. По предположению местных жителей, обломки напоминают ракету ПВО.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону