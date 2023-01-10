Коммунальную аварию в Медногорске устранят после потепления

Для дальнейшего ремонта коммуникаций в Медногорске, в котором ранее из-за порыва теплотрассы 26 МКД и 1948 человек остались без тепла, требуется переключение схем теплосети. Работы отложены в связи с похолоданием. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.

«Теплоэнергетики проверяют на утечки участок трубопровода диаметром 400 мм от тепловой камеры на ул. Комсомольской. На месте работает глава регионального минстроя Александр Полухин»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Авария на теплотрассе в Медногорске произошла в понедельник утром. Вечером того же дня оба центральных теплопункта возобновили работу.

В настоящее время жилые дома отапливаются по постоянной схеме. Помещения, которые подпитывались от выведенного из работы участка сети, получают тепло по временной схеме. Для пострадавших от коммунальной аварии подготовлено шесть пунктов временного размещения.

Георгий Портнов