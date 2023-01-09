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Пострадавших из-за коммунальной аварии жителей Медногорска разместят в ПВР

Оренбургская область подготовила шесть пунктов временного размещения, для жителей Медногорска, пострадавших из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает региональное правительство.

«Сейчас коммунальные службы, тепловики делают все, чтобы в кратчайшие сроки устранить аварию и минимизировать дискомфорт для жителей. Это главная задача. Тепло в дома медногорцев уже запускается по обратной схеме – это временное решение, чтобы не допустить разморозку систем отопления в квартирах»,– приводятся в сообщении слова губернатора Дениса Паслера.

Порыв теплотрассы в Медногорске произошел на ул. Комсомольской в понедельник, 9 января, около 5:00 (MSK+2). В зонe отключения оказались 26 многоквартирных жилых домов. В них проживают 1948 человек.

Также без тепла остались три социальных объекта: реабилитационный центр «Бодрость» (закрыт, заезд перенесен), детсад «Ромашка» (закрыт на санитарную обработку) и Ледовый дворец. В отключенные дома доставлены 36 тепловых пушек и радиаторов мощностью до 100 КВт.

Георгий Портнов

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