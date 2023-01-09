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Более 1600 жителей Медногорска остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

В Медногорске произошла коммунальная авария на теплотрассе в жилом секторе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Ситуация находится на контроле региональных властей. На ул. Комсомольской произошел порыв металлической трубы отопления в тепловой камере.

В настоящее время мобилизованы силы и средства всех коммунальных служб. На месте аварии работает бригада из 22 человек и 7 единиц техники. Проводится откачка горячего теплоносителя из затопленной тепловой камеры. После ее осушения начнется ремонт трубопровода.

Согласно предварительным данным, под отключение тепла попали 26 жилых многоквартирных домов Медногорска, в которых проживают более 1600 человек. По предварительным данным, устранение коммунальной аварии займет около четырех часов.

Андрей Сазонов

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