Бывший завод Nissan в Петербурге окончательно перейдет к АвтоВАЗу до конца зимы

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге окончательно перейдет в собственность АвтоВАЗа до конца февраля. Производство планируется запустить не ранее второй половины 2023 года.

«В январе-феврале»,— сообщил журналистам президент компании Максим Соколов., отвечая на вопрос о сроках передачи актива (цитата по «РИА Новости»).

Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября после продолжавшегося с марта простоя петербургской производственной площадки из-за проблем с поставкой комплектующих. Как сообщал Минпромторг, Nissan согласился передать свои активы российскому правительству за символическую цену €1. Сейчас завод находится на балансе ФГУП НАМИ, которое передаст актив АвтоВАЗу. На заводе планируется наладить производство новых моделей под брендом Lada, более дорогих, чем основная линейка автопроизводителя.

Подробнее читайте в материале «АвтоВАЗ определился с планами».

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