НАМИ передаст петербургский завод Nissan в управление АвтоВАЗу

ФГУП НАМИ, ранее получившая 100% российских активов японского автоконцерна Nissan, передаст петербургский завод компании в управление АвтоВАЗа. Об рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

«Вы знаете, что недавно было принято решение Nissan передать акции НАМИ. НАМИ, в свою очередь, эти акции передает АвтоВАЗу для последующего запуска производства автомобилей "Лада" в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге»,— сообщил господин Мантуров.

Сейчас, по его словам, с иностранными производителями идут переговоры, они находятся в завершающей стадии. Сроки запуска производства министр не назвал.

Nissan объявил об уходе с российского рынка в конце октября. Минпромторг РФ объявил, что подведомственное ему ФГУП НАМИ получит 100% активов. АвтоВАЗ будет выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили более дорогой категории, чем его основная линейка.

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