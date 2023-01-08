Крымский мост временно закроют для автотранспорта 10 января

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно ограничат во вторник, 10 января, в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

В министерстве уточнили, что с 3 часов ночи движение автотранспорта на подходах к Крымскому мосту будет ограничено, а с 4 часов утра до 16 часов вечера (по мск) мост будет полностью закрыт.

«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией»,— говорится в сообщении Минтранса.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к обрушению двух пролетов его автомобильной части и воспламенению семи топливных железнодорожных цистерн. Следственный комитет России (СКР) квалифицировал произошедшее как террористический акт.

К ремонту Крымского моста приступили сразу же после работы следователей. 5 декабря президент РФ Владимир Путин лично осмотрел отремонтированную часть моста, проехав по нему на автомобиле. Однако проезд грузовиков по Крымскому мосту пока не осуществляется. Ремонтные работы на переправе продолжаются. Движение большегрузов по Крымскому мосту планируют запустить в марте.

Наталья Решетняк

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