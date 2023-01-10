Песков не подтвердил информацию о переговорах Медведева с представителями США в Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев провел переговоры в Турции с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

«Нет, не могу. Могу только повторить свой вчерашний призыв. Количество фейков в какие-то времена в телеграм-каналах начинает превосходить количество правдивой информации, поэтому давайте относиться к этому творчески и философски»,— сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Накануне, 9 января, о переговорах Дмитрия Медведева в Турции сообщал Telegram-канал «Образ будущего». Подробностей не приводилось.

Публичные контакты РФ и США на фоне введения войск России на Украину почти прекратились. При этом в 2022 году между странами состоялись два обмена заключенными: в декабре бизнесмена Виктора Бута обменяли на спортсменку Бриттни Грайнер, в конце апреля Россия обменяла американца Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко. Кроме того, 14 ноября в Анкаре прошла встреча представителей России и США. На ней директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждали вопросы ядерной безопасности.

Как Москва и Вашингтон ведут переговоры на фоне конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Холоднее, чем в холодную».

Лусине Баласян