Армения готова подписать документ по урегулированию конфликта в Карабахе в рамках предложений России

Армения может подписать документ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в рамках предложений России. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Никол Пашинян (слева) и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы готовы подписать документ основанный на российских предложениях и сегодня я еще раз это подтверждаю. Важно решить вопрос сейчас, чем его откладывать на потом. Отложенное решение, означает продолжение противостояния»,— сказал Никол Пашинян (цитата по ТАСС).

При этом он подчеркнул, что проблема заключается в механизме реализации, а не в подписании соглашения. По словам господина Пашиняна, на сегодняшний день не выполняются трехсторонние соглашения Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.

По итогам встречи 6 октября в Праге президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян сообщили о планах подписать мирный договор до конца 2022 года. 27 октября президент России Владимир Путин говорил, что предлагал Армении передать Азербайджану пять подконтрольных районов в рамках мирного договора, однако получил отказ. После этого Никол Пашинян заверил, что Ереван готов урегулировать конфликт по принципам, предложенным Россией.

Однако согласовать условия мирного договора стороны не смогли. В декабре 2022 года произошло обострение ситуации. Силы Азербайджана заблокировали Лачинский коридор — единственный горный маршрут, который соединяет Армению и Нагорный Карабах. Никол Пашинян отметил, что Армения обеспокоена деятельностью российских миротворцев в зоне их ответственности.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Обидеть миротворца может каждый».

Лусине Баласян