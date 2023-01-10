В Белоруссии назвали агрессивным по отношению к ОДКБ шагом создание пехотной дивизии Польшей

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск считает агрессивным шагом по отношению к ОДКБ планы Польши по развертыванию новой дивизии у белорусской границы.

«Кроме как агрессивную политику и недобрососедскую настроенность со стороны Польши по отношению не только к Беларуси, но и к Союзному государству да и к ОДКБ в целом это расценивать нельзя. К сожалению, и Польша, и прибалтийские государства нацелены на милитаризацию, увеличение военной составляющей, военной активности, развертывание новых соединений и воинских частей, вооружение новыми образцами военной техники — не оборонительного, а наступательного характера»,— сказал Александр Вольфович в комментарии БЕЛТА.

Госсекретарь Совбеза добавил, что развертывание региональной группировки войск совместно с Россией — это шаг стратегического сдерживания. По его словам, региональная группировка направлена исключительно на оборону и защиту границ Союзного государства и, соответственно, западной границы ОДКБ.

Накануне, 9 января, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на востоке страны создадут 1-ю дивизию пехоты легионов. Она будет состоять из четырех бригад, каждая включает в себя четыре батальона. Дивизию вооружат американскими танками Abrams, южнокорейскими танками K-2, самоходными гаубицами польского производства Krab и беспилотными системами разведки. Польша граничит с Белоруссией на востоке, протяженность границы — почти 400 км.

О создании российско-белорусской группировки войск стало известно 10 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обосновал необходимость подобного формирования угрозами со стороны западных стран, в том числе Польши. С 16 января по 1 февраля 2023 года в Белоруссии пройдут совместные летно-тактические учения с Вооруженными силами России. В рамках учений будут использованы белорусские самолеты, которые переоборудованы для применения боеприпасов с ядерной частью.

О ядерном переоборудовании самолетов читайте в материале «Ъ» «Ничего личного — чисто ядерное».

Лусине Баласян