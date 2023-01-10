Главным тренером сборной России по биатлону стал Павел Ростовцев

Павел Ростовцев назначен главным тренером сборной России по биатлону. Об этом сообщил пресс-секретарь Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Павел Ростовцев принят на работу в СБР с 9 января в качестве главного тренера сборной России»,— сказал Сергей Аверьянов «РИА Новости».

Павел Ростовцев родился в 1971 году во Владимирской области. С 2000 год по 2006 года он был капитаном сборной России по биатлону. В 2000 и 2001 году он выиграл золотые медали чемпионата мира по биатлону, в 2006 году — серебряную медаль Зимних олимпийских игр в Турине. Ростовцев завершил спортивную карьеру после сезона 2005/2006 годов.

С весны 2021 года у сборной России не было главного тренера. Сейчас Юрий Каминский тренирует мужскую команду, Михаил Шашилов — женскую.

Олеся Павленко