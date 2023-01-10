Forbes узнал о десяти незадекларированных яхтах и лодках Абрамовича

Российский миллиардер Роман Абрамович имеет несколько незадекларированных активов. Речь идет в том числе как минимум о десяти яхтах и лодках бизнесмена, которые зарегистрированы через офшорные компании и трастовые фонды. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Центра по расследованию коррупции и организованной преступности. Помимо этих активов известно о наличии у миллиардера шести яхт общей стоимостью не менее $1 млрд, отмечает издание.

По данным Forbes, восемь лодок Романа Абрамовича используется для обслуживания мегаяхты Eclipse стоимостью $427 млн. Сейчас она находится в турецком Бодруме. Самой ценной из незадекларированных яхт издание называет Kewpie, стоимость которой оценивается примерно в $3 млн. Судно зарегистрировано на Бермудских островах и находится во Франции. Также сообщается о наличии у миллиардера катера Umbra A. Его приблизительная стоимость — $1 млн.

6 января The Guardian сообщал, что за три недели до начала спецоперации на Украине господин Абрамович реорганизовал десять секретных офшорных трастов. Бенефициарами стали дети миллиардера. Стоимость этих активов составляет не менее $4 млрд. Роман Абрамович передал свои активы через несколько дней после того, как западные правительства предупредили о планах ввести санкции в отношении российских олигархов в случае начала вооруженного конфликта на Украине.

До начала спецоперации состояние Романа Абрамовича оценивалось в $18 млрд. В марте он подпал под санкции Евросоюза и Великобритании. В декабре Канада начала процесс ареста и конфискации активов миллиардера на $26 млн. По оценкам Forbes на конец 2022 года, состояние господина Абрамовича составляет около $8 млрд.

Лусине Баласян